La jueza Penal de Garantías de turno, Lici Teresita Sánchez, manifestó que no cuenta con la competencia para intervenir en el expediente por el cual se notifica el desacato de Horacio Cartes por no acudir ante la Comisión Bicameral de Investigación del caso Dario Messer. Señaló que al no ser la "jueza natural" no podrá expedirse para entender en la petición.