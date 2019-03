El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, reconoció que los sectores sociales tienen reivindicaciones históricas, no obstante dijo que la capacidad operativa del Gobierno es limitada, por lo que se tiene que trabajar de acuerdo a los recursos que tienen las instituciones.

Las declaraciones las hizo ayer en Palacio de Gobierno, luego de haber participado de la reunión con el Consejo de Gobernadores, encabezada por el presidente Abdo Benítez.

“El Estado paraguayo no puede prometer milagros, no les puedo decir a todos los campesinos ustedes van a salir con tierras de esta marcha, todos van a tener un futuro brillante, hospitales en todas las ciudades, duplicar la cantidad de escuelas y 80.000 escuelas, porque sencillamente no se puede”, aseguró Villamayor.

El secretario de Estado reconoció que se requiere de mayor capacidad de recaudación para afrontar los compromisos que tiene el Estado, respecto a toda la legitimidad que avala cada reivindicación.

En ese sentido reflexionó “pero me dicen que no hay que tocar la presión tributaria y que no hay que cobrar más impuestos, entonces de algún lado sale el dinero, primero no hay que endeudarse y segundo no hay que cobrar impuestos y tercero hay que solucionar todos los problemas y entonces uno se pregunta cómo se hace”.

En relación a la manifestación anunciada por los sectores sociales, el ministro dijo que la misma está garantizada en la Constitución Nacional, respetando los derechos de terceros.

“Ponerle violencia a una manifestación no es aumentar su justicia, tratar de llamar más la atención agregando el condimento de violencia no le da fuerza al reclamo, ya que tiene fuerza por sí sola, porque se funda en un derecho legítimo”, refirió.

Remarcó que los policías no permitirán el cierre de rutas, ya que atenta contra el derecho de terceros, resaltando la necesidad de buscar una fórmula para que la búsqueda de la violencia no sea la que impere.

Policía Nacional

Por otro lado, el alto funcionario estatal destacó que la Policía Nacional debe recuperar la capacidad de realizar una investigación interna y con sus propios hombres para corregir las inconductas policiales.

Sobre el punto hizo hincapié en que se debe separar las autoridades de aquel que nombra a todos los directores y del que controla la gestión de la gente. “El control de gestión es esencial en cualquier emprendimiento y la Policía Nacional es un emprendimiento que tiene que otorgar a todos los ciudadanos seguridad”, indicó finalmente.

Fuente: Agencia IP