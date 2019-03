Esta Mañana Todo el día

Todo el día Aníbal Espínola y Willian Domínguez

Aníbal Espínola y Willian Domínguez Facebook

Facebook Twitter

El ministro de Educación, Eduardo Petta, respondió a los cuestionamientos de los estudiantes secundarios. Dijo que lamenta que los jóvenes "quieran sacar de contexto" la situación que el MEC está atravesando tras la renuncia masiva de 2851 docentes. "Se les explicó el problema punto por punto. A finales de abril tendremos los resultados del nuevo concurso", refirió el ministro.

Jubilación de docentes: “Estamos en un proceso de jubilación, tras la reforma ingresaron 45.000 docentes, hay muchos docentes y directores que ya se jubilaron tras sus 25 años de servicio. El año pasado tuvimos 2.851 renuncias masivas y hay que llamar a concurso”.

Falta de docentes: “Se acordó con los gremios que ya no va a pasar esto de que firmo y me voy. Julio y enero serán los meses para presentar renuncia, así las aulas no van a quedar vacías de repente. En abril tendremos los concursos y la lista final de los que van a ejercer. Elegimos el concurso porque esto dará calidad, es eso o elegir a dedo a los docentes y seguir con lo mismo”.

Paros estudiantiles: “¿Por qué tiene que parar todo el colegio? ¿Por qué tienen que parar todos? Sí, faltan docentes en algunos cursos pero no por eso deben parar los que sí tienen docentes. Hay cátedras faltantes, pero hay reemplazo para no perder clases. No condenemos a perder horas de clases a nuestros hijos. Los jovenes tienen derecho a manifestarse pero hay parámetros, y en todo caso que pare el curso que tiene faltante. Le están condenando a todos por la falta de uno”.

Tema falta de aulas en el colegio Andrés Rodríguez: “Les dimos una solución, carpas y aulas prefabricadas y aceptaron. Ahí surge la respuesta de la representante de la FENAES, diciendo que está en contra de las aulas prefabricadas, porque afecta a la producción nacional y dijo que se uniría a la manifestación de ladrilleros”.

Tema kits escolares: “Se entregaron 100% en base a las planillas, pero estamos en el proceso de reposición. Porque se envían los materiales en base a la lista de alumnos del año anterior, al mudar al niño, hay un sobrante en el colegio en el que asistía y a su vez, un faltante en su nuevo colegio. A eso llamamos, proceso de reposición”.

Audiencia con jóvenes: “Es mentira que nunca asistí. Fui cuatro o cinco veces el año pasado. Este año sí, es la primera vez que asistí pero todo queda documentado y asiste el viceministro”.

Nota relacionada: