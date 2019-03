Zona Franca Todo el día

El cambista brasileño Darío Messer, quien es buscado por la justicia paraguaya y brasileña, se había presentado en la escribanía de Miguel Alberto Bareiro en noviembre ubicada en Salto del Guairá, para otorgar un poder general a la abogada Leticia Bóbeda, hija del exsenador José Manuel Bóbeda (UNACE). Al respecto, la doctora manifestó que la Fiscalía se equivoca al querer amedrentar al notario y que él no cometió ningún delito. "Él solo estaba haciendo su trabajo", dijo.

También expresó que el escribano no tiene la obligación de saber que su cliente está siendo buscado por la justicia internacional, a pesar de que aparezca en los medios de comunicación constantemente. “Él no incurrió en ningún delito, ¿cuál es el supuesto delito?, hay gente que no está al tanto de las noticias”, dijo.