Funcionarios de Gobierno y expertos de América Latina analizarán desde el lunes en Costa Rica los retos de la región en materia de saneamiento y acceso al agua, dos asuntos en los que existe una deuda con los ciudadanos.

Las discusiones se llevarán a cabo en el marco de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan 2019), que se efectuará del 1 al 3 de abril y que luego dará paso a la Reunión de Ministros del Sector (agua) de la organización Sanitation and Water for All, el 4 y 5 de ese mes.

Datos divulgados por el estatal Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), anfitrión del evento, indican que existen grandes brechas entre los sectores rurales y urbanos de América Latina, así como deficiencias de acceso al agua y de saneamiento.

Por ejemplo, con datos de 18 países, se determinó que el 7,73 % de los latinoamericanos en zonas rurales consume agua de pozo no protegido o aguas de superficie.

En zonas rurales la cobertura de agua potable gestionada de forma segura es del 58,4 % y en zonas urbanas del 76,3 %, mientras que en niveles básicos (se refiere a tiempos de espera no superiores a 30 minutos para obtener agua) son del 27,7 % y 19,5 %, respectivamente.

El resto de la población de la región tiene un acceso limitado al líquido.

En materia de saneamiento, los datos dan cuenta de que al menos 63,8 millones de latinoamericanos no cuentan con acceso a un baño (servicio sanitario) adecuado.

En las zonas rurales de América Latina la cobertura de saneamiento seguro de aguas residuales (alcantarillado y plantas de tratamiento) alcanza apenas el 26,3 %, y en zonas urbanas el 49,2 %.

En la Conferencia Latinosan 2019 los ministros y funcionarios de Gobierno responsables del sector agua en la región discutirán estas problemáticas y emitirán una declaración en la que se prevé se establecerán compromisos en la materia.

Estos compromisos estarán dirigidos a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 de la ONU que busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y saneamiento para todos.

Entre las metas del ODS para el año 2030 se encuentran lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, así como el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos, y poner fin a la defecación al aire libre.

Además de funcionarios gubernamentales, en la Latinosan también participarán representantes de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y la academia, que atenderán conferencias, sesiones técnicas y talleres.

Durante el foro también será lanzado el Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento, un proyecto que cuenta con el apoyo financiero del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

