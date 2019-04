El diputado liberal Édgar Acosta en una entrevista exclusiva con el doctor Federico Franco sobre su participación en los sucesos del 31 de marzo del 2017. Aquel día lo recuerda “como si estuviese presente”, luego de que haya sido herido por balines de goma en el rostro, lo que ocasionó que viajara al Brasil para hacerse una reconstrucción facial. Confesó que lo que más lamenta es no haberse despedido de su padre, fallecido en junio del 2017.

“Estaba en Itaguá, recuerdo aquel día como si su estuviera presente. Almorzamos con la familia y mi papá me preguntó que estaba pasando. El no podía comprender porque los liberales tenían que apoyar”.

“Le dije que la única forma es que la gente salga a la calle. El tenia el pensamiento de que hablemos con los liberales. Che ra’y ejapo lo correcto”.

“Es mi espina nuca mas hable con él. Me despido y voy al Congreso, quería llegar en mi oficina. Tenia la defensa de todo. El 31 fue la culminación de todo lo que peleábamos. Cuando llego al centro vi que había una manifestación, aun no había mucha gente. Se acerca un joven que tenia una herida en el ojo”.

“La policía estaba ese día de una manera violenta. Era temprano y que estén con un nerviosismo era preocupante. Mi conclusión es que se recibió un orden de reprimir lo mas fuerte posible para que nadie se manifestara”

“Mi intensión era acercame para suavizar, yo llegue solo, no con Efrain. Llegué me tropecé, tenia miedo y me fui mas rápido hacia donde estaba la barrera. Alce mi mano para demostrar que no tenia nada y ahí sucedió, no dimensioné que fuese un disparo. Me mareé. Cuando me miran me doy cuenta de la magnitud del hecho. Visualice que caía carne de mi carne cuando toco mi cara. Pensé que me iba morir y luego por un momento pensé en mis hijos”