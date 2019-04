Natalicio Chase, titular de la Essap, afirmó que el ente está realizando controles de potabilidad del agua producida en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable a cada una hora. "Nosotros hacemos el análisis de calidad de agua y no tenemos ninguna contaminación, si tuvieramos algún indicio no dudaríamos en cortar el servicio. La falta de oxígeno no afecta en nada a la calidad de agua", refirió. Además aconsejó tener cuidado con la "psicosis" de información falsa que hay en redes sociales, al recalcar que el agua de la ESSAP es apta para consumo.