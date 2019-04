El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, manifestó a Radio Ñandutí que recomiendan desde la institución no compra ni consumir los peces de la zona del río paraguay ante la posibilidad de que la mortandad se deba a una contaminación. Informó además que realizaron el levantamiento de muestras correspondientes con el objetivo de determinar las causas. "Es recomendable no consumir estos peces. Estamos diciendo que no se compre", manifestó.