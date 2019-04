El Comité Estratégico de la Transformación Educativa del Paraguay, que desde enero se reúne semanalmente para trazar la hoja de ruta del proyecto emblemático del Poder Ejecutivo, dará apertura al diálogo y a la búsqueda del mejor camino para la educación con la sociedad civil.

Osvaldo Figueredo es un joven estudiante que integra el Comité y él manifestó su emoción al formar parte de esta mesa técnica que también conforman ministros del Poder Ejecutivo y sectores comprometidos con la educación.

“Durante la primera reunión que tuvimos con el presidente de la República, él nos dijo que la educación es su bandera y eso me llenó de orgullo”, expresó.

“Para mí es un honor conformar este Comité que lleva adelante la Transformación Educativa del Paraguay. En las anteriores reformas educativas no se incluía a los jóvenes y ahora es la primera vez que se los integra en esta mesa por lo que me siento muy honrado y representa no sólo un compromiso sino también una responsabilidad muy importante para mí” comentó Figueredo.

El joven se muestra confiado que de este Comité Estratégico se lograrán grandes resultados en favor de la educación paraguaya, “hay muchos compañeros estudiantes que apoyan esto porque se sienten representados y están interesados en estar al tanto de los avances de este grupo conformado por el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil”.

Lo importante es generar propuestas para ir trazando el camino para nuestra educación, “una de las primeras propuestas que presenté en la segunda sesión del Comité fue la de incluir a los universitarios en esta mesa técnica de dialogo porque es importante también la presencia de ese sector”, enfatizó Figueredo.

Respecto a la Audiencia Pública comentó que con ello se busca integrar a todos los miembros de la Sociedad Civil, mediante el diálogo, la escucha y las recomendaciones para ir generando opiniones. “Esta será una gran convocatoria en el Congreso Nacional”, finalizó.