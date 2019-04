Hora Pico Todo el día

El presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, respondió a las duras críticas del senador Paraguayo Cubas, quien lo trató de crápula y ladrón. “Soy un hombre que ha cometido errores (…) Pero no acepto que me traten de ladrón”, expresó Ovelar en la sesión de la Cámara Alta de este jueves.

“Soy un hombre que ha cometido errores y si bastase con el arrepentimiento, yo me sentiría absuelto. Pero muchas veces las culpas son incancelables y un día u otro, las pagamos. Pero no acepto que me traten de ladrón. Acepto que me traten de crápula y todo lo demás, pero de ladrón, no”, manifestó el senador.

Indicó que ha ocupado varios cargos en la administración pública y que puede asegurar en ninguna de sus gestiones “ha faltado una sola moneda”. “Ese es mi mayor capital”, afirmó.