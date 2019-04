El senador Silvio Ovelar, hablo tras la fuerte discusión que mantuvo con su colega Paraguayo Cubas, quien lo trató de ladrón por no realizar los descuentos correspondientes por las ausencias de los legisladores. "Faltando a la verdad me llenó con todo tipo de improperios", dijo Ovelar y reiteró que tiene “muchos errores” pero que no es ningún ladrón.