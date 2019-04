Zona Franca Todo el día

El gerente de Dicapar (Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay), Guillermo Parra explicó el motivo por que el sector privado rechaza el proyecto de ley de biodiésel, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados. Dijo que la inclusión de la ley perjudicará al mercado nacional.

Agregó que el proyecto de ley coexiste con la legislación actual y que la ley actual ya contempla la venta del biodiesel. “El Biodiesel en Paraguay es es más caro que en otros países, porque debemos adaptarlo, las máquinas no están preparadas para este tipo de mezclas”, refirió.

¿Origen de la ley?

“Esta no es una ley que tuvo su origen en el Gobierno tampoco fue una iniciativa del sector privado. ¿Entonces de dónde vino la iniciativa? Hemos descubierto que es una iniciativa de la Cámara de Producción de Biodiesel de Argentina. Ellos deberían preocuparse del uso del biodiesel argentino en su país, no en Paraguay. Lo que pasa es que hay una crisis porque no se vende allá y nos quieren traer acá”, acotó.