La diputada Celeste Amarilla, defendió a los damnificados por las crecidas que se instalaron en la plaza frente al Cabildo Nacional. “¿Dónde querés que se vayan? ¿Qué lo que quieren que hagan? ¿Que se tiren todos en el río? Esa gente no tiene a dónde ir”, manifestó.

“Y no me vengas con la historia del piso histórico. Ese piso se colocó en los 70. Ojalá rompan todo y se ponga uno como la gente”, agregó. “Y esa piscina horrorosa que hizo Riera, ojalá rompan todo también y la municipalidad pueda hacer un lindo espacio público”, siguió disparando Amarilla.

Criticó el actuar de las autoridades, tanto del gobierno actual como de los anteriores, por no ser capaces de prever refugios para las familias afectadas. Agregó que si no presionan a las familias para ya no ocupar las zonas inundables, es “porque son los votos más fáciles”. “Se lleva la plata ahí y se compran los votos”, expresó la legisladora.