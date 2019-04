De esta manera expresó el senador Rodolfo Friedmann, quien visitó los estudios de Radio Ñanduti y conversó con el expresidente Federico Franco. El legislador habló además sobre sus inicios en la política, la crisis en el departamento del Guairá cuando era gobernador y de la Comisión Bicameral que investigaba a Darío Messer, de la cual era el presidente.

Sobre sus inicios en la política, el senador recordó que comenzó en el año 1992 cuando su padre fue electo también como gobernador del Guairá. “Fui concejal municipal, jefe de campaña, candidato a gobernador, gobernador, presidente de seccional”, expresó. Además rememoró su infancia y como su familia se convirtió en una de las mayores productoras de azúcar del país. “En algún momento de nuestras vidas pasamos por la azucarera”, dijo.

Acerca de lo ocurrido en el Guairá, negó haber firmado su renuncia a la Gobernación y que se había enterado de la situación mientras estaba en su luna de miel. “Yo viajé con permiso oficial y me entero por las redes sociales de lo que pasaba. Me di cuenta de la gravedad del asunto y viajé de vuelta a Paraguay”, enfatizó. Señaló a su vez que ya venía teniendo diferencias políticas con el expresidente Horacio Cartes, pero que él no tuvo la idea del “golpe” a su gestión, pero que de seguro habrá dado el visto bueno.

Explicó además que la Comision Bicameral encargada de la investigación a Darío Messer, fue creada ya en mayo del 2018, un periodo legislativo anterior en el cual él ingresó como parlamentario, pero tuvo que volver a conformarse con los nuevos legisladores tras la asunción del nuevo Gobierno.

Además resaltó que en el informe de la Seprelad fue adulterado, ignorando completamente el capítulo en el que se hablaba de Cartes. “Eso generó que se le llamara a Cartes a declarar, el titular de Seprelad no dio declaraciones al respecto, el informe lo firmaron dos funcionarios”, puntualizó. Asimismo trajo a colación que el exmandatario estuvo con orden de captura por lavado de dibero y que se refugió en la casa de Messer.