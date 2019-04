Zona Franca Todo el día

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

La Cámara de Senadores sancionó este jueves a Paraguayo Cubas por 60 días. Antes de la votación, Cubas derramó agua por el rostro de su colega Calé Galaverna, quien había propuesto la sanción. Juan Carlos Galaverna habló con 'Zona Franca' y contó en exclusiva que hace semanas tiene la información de que Payo lo iba a agredir en cualquier momento ya que sus adherentes habían reclamado "que le tenía miedo".

“Tengo testimonios sobrados de que dijo en un grupo de adherentes suyos: ‘ahora voy a agredir a Calé porque dicen que le tengo miedo’, o sea que a mi me agredieron hoy por que él quería demostrar que no me tenía miedo. Yo conozco a los bueyes con los que aro”, refirió el legislador.

“Es una lástima él ha perdido totalmente la noción, él dice que le toma la ira pero la ira no me habilita a tomar las cosas así… Mba’e jajapota. Creo que tiene un alto componente de insanía mental, hasta hace unos días pensaba que en lo suyo había 75% de show y 25% de tilinguería pero ahora me doy cuenta que no. Es 10% de show y 90% de desequilibrio mental. Tiene unos rulos quemados lastimosamente. Su bipolaridad lo lleva a eso”, dijo.

Calé sostuvo que Payo no supo redondear un solo argumento sobre todas sus denuncias. “Lo de hoy es vyrorei pero lo de la Comisión de Asuntos Constitucionales es grave”. Afirmó que Payo llevó el polémico video del encuentro sexual de Galaverna para exponerlo en el pleno. “Eso demuestra es que no pasa de ser un mariquita de cuarta”.

Por otro lado, agradeció a sus colegas que ayudaron a que el enfrentamiento no pase a mayores. “Agradezco a Dionisio Amarilla que le sacó cuando le jugué y eso que horas antes estaba diciendo que no hagan eso. Me salió el indio y le jugué una trompada”.