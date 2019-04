Mora es una perrita pura raza Pug, era utilizada para la reproducción de cachorros hasta los seis años de edad. Fue rescatada hace seis años, ahora tiene doce, pero su vida tras su rescate aparentemente no fue del todo feliz, ya que por la gran cantidad de veces que dio a luz, se le formaron varios tumores, uno de ellos recientemente llegó agusanarse. Este caso es un ejemplo del por qué debemos estar en contra de la compra de mascotas de raza.

Mora estuvo internada en la clínica Medicans hasta el martes 9 de abril, cuando sus rescatistas la retiraron de donde estaba resguardada, para llevarla a otra veterinaria. Quedó una cuenta pendiente en Medicans y las donaciones, se pueden realizar a los siguientes contactos:

Además, ya hay una denuncia, basada en la Ley Número 4840 de Protección y Bienestar Animal en proceso.

A continuación, la explicación completa del caso Mora, publicación de Ayudando Peludos

“Ella tiene 12 años. Sí, 12, en los cuales de verdad esperamos que haya tenido por lo menos, algunos días felices. No vamos a entrar a atacar e insultar a nadie, solo vamos a contar la información que llego a nosotras. Mora fue rescatada por una persona hace 6 años, vivía 24 horas en una jaula y era utilizada exclusivamente para la reproducción, de cachorros pug que hoy siguen comprando y así colaborando con el sufrimiento de millones de perras, la rescataron para darle una vida mejor cosa que claramente no se pudo concretar. 6 años después ella sigue viviendo una pesadilla. Tiene un tumor gigantesco bajo la mandíbula que se agusanó, tiene un olor muy feo, tiene tumores mamarios, resultado del uso que le dieron para la reproducción, y por dentro aún no sabemos pero el pronóstico no está nada bueno. Su edad nos limita a varias cosas, pero hoy se encuentra en mejores manos.

Mora tanto sufriste, que se nos arma un nudo en la garganta al publicar esto, 12 años de solo recibir lo peor del ser humano, ojalá nos des una tercera y última oportunidad, tanto queremos demostrarte que no todos somos así, qué hay mucha gente de buen corazón que te va a ayudar y salvar, que te quiere ver bien, que te quiere ver correr y por lo menos en tus últimos años regalarte lo que tanto te faltó. ¡Fuerza campeona!

Una vez más, te necesitamos, la ayuda que puedas dar, aportando económicamente, compartiendo esta publicación pero muy especialmente hoy te pedimos que le mandes todo tu amor, energía y fuerza a Mora para que pronto podamos ver esa carita cambiada”.