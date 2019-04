La Ruleta Rusa Todo el día

El senador Sixto Pereira, se posicionó contra su colega Paraguayo Cubas, debido a la inconducta del legislador en varias ocasiones. "Hay que cortar de raíz esta figura que no construye, no aporta, que solo sigue una agenda. Solo con una sanción no se soluciona", dijo Pereira.

El senador no se guardó nada y criticó duramente a Cubas, opinó que no es un dirigente genuino que nació de la lucha y lamenta que este tipo de acciones agrade a la ciudadanía. Pereira califico a Payo de autoritario, oportunista y fascista. “Este monstruito va a crecer porque la sanción no es la solución”, afirmó.