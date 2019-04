El exsenador nacional Alfredo Jaeggli habló sobre la forma en que se enriqueció comercializando perfumes. Señaló que en la época de Stroessner el impuesto al perfume era del 70%, lo cual era imposible vender al exterior. “Tenías que ser contrabandista, nadie que se ha enriquecido en este país siguió las reglas del juego, tuvieron que salirse de ellas porque todas estaban mal echas”, confesó.

Según Jaeggli los impuestos debería ser bajos y con uniformidad respecto a los demás productos. Una libertad individual y económica implicaría mayor riqueza y fuentes de trabajo. “El más rico va pagar porque mueve más”, expresó.

Además dijo que se quiere poner el impuesto al tabaco solo porque está Cartes. “Porqué le queremos cagar a Cartes, porque tiene una tabacalera exitosa? Caguémoslo por otras cosas, que también se puede”, aseveró.

Política actual

“Si queremos un cambio, este es un país que tiene que ser como un cohete, crece 3% anual, necesitamos 20 años para duplicar nuestra riqueza y nos vamos a la vereda y vemos gente pobre. Me hierve la sangre, me vuelvo un guerrillero, no puede ser que seamos tan hijos de puta. Un país que no debe plata y tiene una reserva de 8 mil millones de reservas monetarias”, cuestionó.

Asimismo dijo que el nivel de interés a nivel internacional está por el 2% lo más bajo que se ha visto en décadas. Por lo que, señala que sería necesario que el país deba 50 mil millones de dólares para subsanar los problemas de puentes, rutas, infraestructura. “Todas las instituciones están mal construidas, hay que descentralizar, dar fuerza a los municipios”, indicó.

Ante este planteamiento, Jaeggli asegura que la única vía es por medio de un acuerdo en el Parlamento y que el país está en condiciones de pagar una deuda. “Con esta idiosincrasia plumífera lo único que se puede hacer es firmar acuerdos”.

“El parlamento no es obstáculo para nada, es un país que se caracteriza por su idiosincrasia, el cacique manda, el presidente de la República, cuando le dijo el parlamento algo al Poder Ejecutivo”, expresó.