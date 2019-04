Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

La ex viceministra de Educación Nancy Ovelar, quien en noviembre del 2018 fue destituida por el presidente de la República, Mario Abdo cuestionó duramente la situación actual en la cartera estatal, encabezada por Eduardo Petta. "El sector educativo no es un lugar para improvisar. Me parece desatinado y creo que se está negando la realidad", refirió.

Ovelar explicó que el problema central de Petta es el desconocimiento del sector y la no aceptación de dicho desconocimiento. También el no interiorizarse en cómo abordar el curriculum con los docentes y por otro lado, la desmoralización del sector, que necesita una política con una visión positiva. “No veo un horizonte alentador y tampoco existe una apertura para escucharlos. No hay propuestas concretas para encarar al docente”, sostuvo.

Añadió que el MEC tiene un escenario preocupante, “creo que con un discurso se tapa, como una olla a presión, una realidad mucho más compleja”. Finalmante añadió que ha sido testigo de interpelaciones “que no han llevado a nada”.