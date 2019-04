Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia Facebook

Facebook Twitter

El titular de la Dinatran, Juan José Vidal, habló sobre el operativo Semana Santa. La Dirección Nacional de Transporte dispuso la asignación de 104 fiscalizadores distribuidos en puestos claves que realizan controles rigurosos para el cumplimiento de la tarifa de pasajes y además una cobertura especial de fiscalización de 24 horas en la Terminal de Ómnibus de Asunción.

Requisitos para la denuncia

Es importante recordar a los usuarios que deseen realizar su reclamo a través de los diferentes medios habilitados por Dinatran, que el reclamo debe contener datos precisos de manera a poder procesarla y sancionar a las empresas que presenten irregularidades si así amerita.

Los campos obligatorios a llenar son, nombre completo del denunciante, cédula, teléfono o e-mail, nombre de la empresa, numero de coche. En caso de cobro excesivo, enviar foto de su boleta. Una de las formas, de sumarse al control es exigiendo su boleta ya que este es su seguro de vida y comprobante del cobro justo o irregular que se presente al utilizar el servicio de transporte.

Los pasajeros tienen derecho a reclamar a las empresas de transporte que no cumplen con los costos del pasaje, que no entregan boletos o no respetan los horarios e itinerarios establecidos. En este sentido, desde este año se suma a los Operativos de la Dinatran, la Secretaria de Defensa al Consumidor (Sedeco) cuyos funcionarios apoyan a los consumidores del servicio del transporte público en los puestos claves de control, como la Terminal de Ómnibus de Asunción.

Los medios habilitados para las denuncias y reclamos, son todas las redes sociales de la institucion, facebook, twitter y el whatsApp (0984) 764-200.