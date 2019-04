Este miércoles, en ¡Asunción, recuerdos y algo más!, con la presencia del maestro Luis Álvarez, Carlos Báez figura importante de The Aftermad’s y Emilio García, ex intengrante del grupo paraguayo "Los Hobbies", hablamos de las épicas bandas nacionales de las décadas del 60 y 70. Los tres invitados compartieron sus inicios en la música y la forma en la que fueron influenciados por grupos como "The Beatles".