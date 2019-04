Con un saludo en guaraní, Paul MacCartney abría su primer concierto en el Paraguay. “¡Hola, Paraguay!Mba’éichapa?”, dijo generando ovación en el público presente. Al espectáculo asistieron fanáticos de todas las edades ,convirtiéndose además en un encuentro de varias generaciones.

El recital fue parte de su gira “On the run”, en donde el músico inglés interpretó canciones como All my Loving, Paperback Writer, The Long and Winding Road, My Valentine, And I Love Her, Blackbird, Ob- La-Di, Ob-La-Da, Let It Be, Live and Let Die, Hey Jude, Lady Madonna, Yesterday, entre muchas más.

Para recordarlo, adjuntamos el link de la entrevista realizada al cantante en “Made In Paraguay” con la conducción de Leo Rubin. Ñanduti fue uno de los presentadores de este épico recital.