Un total de 650 buses controlados de media y larga distancia, 20 sancionadas por cobro indebido de pasaje y no expedir boleta son los datos revelados en los primeros reportes parciales de la Dirección General de Fiscalización y Control de la entidad de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) en el marco del Operativo Semana Santa.

Se trata de unidades de las empresas Manduvira, San Pedro, Lago Ypoa, Santaniana S.A., La Ovetense S.A., Curuguateña SRL., El Tara y Canindeyú, entre otras, que fueron multadas por cobro excesivos de pasajes, no expedir boletas y por exceder la cantidad de pasajeros permitidos. Además no le fue permitida la salida a una unidad de la empresa Norte Poty, que ingresó la terminal con habilitación vencida, según el reporte dado a conocer por el director general de Fiscalización, Ovidio Talavera.

La empresa Manduvirá cobró 40 mil guaraníes a un adulto mayor siendo el costo legal establecido 11 mil guaraníes, tras el reclamo, la coordinadora del operativo de la Terminal, Judith Ferreira solicitó a la empresa la devolución de la diferencia, especificó el Director Nacional. “Casos como estos estuvimos revisando hasta las 3 de la madrugada de hoy jueves”, explicó Juan José Vidal.

En las primeras horas de la liberación de horario en la Terminal de Ómnibus de Asunción, la unidad de la empresa La Santaniana S.A. con destino a San Pedro del Guayaibi, estaba cobrando G. 70.000 por el pasaje en servicio removido, cuando el precio real de la tarifa establecido es de G. 68.100 y se ordenó la devolución de la diferencia a todos los pasajeros, informó el director nacional, Juan José Vidal.

Mediante la resolución N°525/2019 desde las 12 horas del martes 16 de abril, hasta las 12 horas del lunes 22 de abril, los horarios del transporte público de pasajeros regulados por la Dinatran quedan liberados y solo podrán variar las frecuencias de salidas dentro su propio itinerario establecido.

Según las normativas vigentes, las empresas están expuestas al régimen de sanciones tipificadas como infracciones leves, multa que asciende a 10 jornales mínimos. La habilitación vencida y no contar con Inspección Técnica Vehicular (ITV) al día, ni póliza de seguro de pasajeros son infracciones graves cuya multa llega a 45 jornales mínimos diarios y gravísimas 173 jornales diarios.

Campaña Sumate al Control

La Dinatran lanzó en marzo la campaña denominada “Sumate al Control” en cuyo marco habilitó nuevos canales de comunicación con los usuarios, una línea de whatsApp para reclamos y consultas, el número es (0984) 764 200, la APP Dinatranpy disponibles en Android y iOS desde donde se pueden realizar las denuncias, enviar fotos del bus, su número de chapa, foto de la boleta y consultar los datos tales como precio de pasaje, los horarios y los itinerarios que deben cumplir. También pueden comunicarse a las de redes sociales fabebook, twitter e Instagram y la línea baja 021 586270.

Requisitos para procesar la denuncia

Dinatran recuerda a los usuarios que deseen realizar su reclamo a través de los diferentes medios habilitados por Dinatran, que el reclamo debe contener datos precisos de manera a poder procesarla y sancionar a las empresas que presenten irregularidades si así amerita, según detalló la directora de Comunicación Institucional, Evelia Meza.

Detalló que los campos obligatorios a llenar son, nombre completo del denunciante, cédula, teléfono o e-mail, nombre de la empresa, numero de coche. En caso de cobro excesivo, enviar foto de su boleta. Una de las formas, de sumarse al control es exigiendo su boleta ya que este es su seguro de vida y comprobante del cobro justo o irregular que se presente al utilizar el servicio de transporte.

Los pasajeros tienen derecho a reclamar a las empresas de transporte que no cumplen con los costos del pasaje, que no entregan boletos o no respetan los horarios e itinerarios establecidos. En este sentido, desde este año se suma a los Operativos de la Dinatran, la Secretaria de Defensa al Consumidor (Sedeco) cuyos funcionarios apoyan a los consumidores del servicio del transporte público en los puestos claves de control, como la Terminal de Ómnibus de Asunción, según informaron desde la Dinatran.