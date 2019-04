Jorge Seall, abogado constitucionalista, señaló que la objeción del senador Enrique Riera en decir que la suspensión de Paraguayo Cubas afecta al cuórum “no tiene validez”. Sostuvo que es una falacia y que el cuerpo del senado es responsable de no cumplir conl os mecanismos para suplir la banca. En tanto conforme a la Constitución no altera la mayoría absoluta pese a no estar la totalidad.