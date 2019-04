Lula declaró durante la entrevista que fue autorizada el pasado 18 de abril por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tras un proceso legal para su realización.

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró este viernes que la nación suramericana es gobernada por una “banda de locos“, en referencia a la administración de Jair Bolsonaro, y destacó que la población no se lo merece.

“Vamos a hacer una autocrítica general en este país, lo que no puede ser es que (Brasil) esté gobernado por esa banda de locos que gobierna el país; no merece eso y sobre todo el pueblo no merece eso”, enfatizó.

El exmandatario hizo sus declaraciones durante la entrevista que fue autorizada el pasado 18 de abril por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, tras un proceso legal para su realización.

Ante los periodistas de los medios Folha y El País, Lula reafirmó su inocencia a más de un año de estar detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, estado de Paraná (sur), y aseguró que el juez que lo condenó y actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, así como el fiscal del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, emprendieron acciones en su contra sin pruebas.

El exjefe de Estado cuestionó la actual situación de la política exterior del país y afirmó que se encuentra en “el nivel más bajo que vi en la vida”.

Cabeza en alto

Lula destacó que él duerme con su conciencia tranquila porque es inocente, mientras que está seguro de que Moro y Dallagnol no pueden hacer lo mismo.

“Sé cuál es el lugar que la historia me reserva, y también sé quién estará en la papelera”, ratificó.

El exmandatario indicó que continuará la lucha desde donde se encuentra y que jamás cambiará su dignidad por la libertad “porque quiero salir de aquí con la cabeza erguida como yo entré, inocente, y solo puedo hacer eso si yo tengo el coraje de luchar por eso”.

Fuente: tele Sur