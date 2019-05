Hora Pico Todo el día

Roberto Almirón, presidente de la Federación de Camioneros Autónomos del Paraguay, manifestó que gracias al cierre de ruta realizado por ellos en contra del aumento del precio de combustible, se pudo lograr la mesa de diálogo con la titular de Petropar, Patricia Samudio y que ellos no pedirán subsidio al Gobierno ni ayuda de ninguna clase pero que si el pago justo por su trabajo.

“Lo más triste es que nuestra situación económica no funciona, no estamos disponibles a pagar un céntimo más porque el precio del flete no respetan las agroexportadoras,las grandes cooperativas, el Gobierno no actúa como intermediador, siempre sale a favor de multinacionales”, expresó.

Asimismo dijo que en 22 días será la próxima reunión con la presidenta de Petropar Patricia Samudio.