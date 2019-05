Zona Franca Todo el día

El senador Víctor Bogado (ANR) se defendió de las acusaciones realizadas hoy en el testimonio de la diputada Celeste Amarilla en el juicio sobre el caso “niñera de oro”.

Amarilla relató que su difunto marido recibía varías llamadas de Bogado para solicitarle que nombrara en Itaipú a Gabriela Quintana conocida como la “niñera de oro”.

Ante las declaraciones dijo que hubo una contratación mal direccionada, y que recibía doble remuneración debido a un error administrativo.

“Yo no la conozco a la señora Celeste. Me sorprendió porque me demandó supuestamente porque injurí la memoria de su marido, sin embargo ella misma dijo que él la contrató”, expresó.

Asimismo pidió a la diputada que demuestre con pruebas el cruce de llamadas con el difunto Franklin “Anki” Boccia Romañach (PLRA), quien fue el director paraguayo de la binacional Itaipú durante el gobierno del presidente Federico Franco.

“Es un caso ‘sui generis’, se le imputa a una persona por una declaración que no fue fruto de un testimonio en un juicio”, sentenció el parlamentario.