El líder opositor Leopoldo López dijo el jueves desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde está hospedado, que se reunió con generales y comandantes de la Fuerza Armada de Venezuela en las últimas tres semanas y aseguró que pronto habrá "más movimiento del sector militar".

“Nos estamos preparando con mucha seriedad para la próxima fase que es el gobierno de transición“, dijo López, de 48 años, en su primera aparición ante la prensa luego de la sublevación que lideró el martes junto con el presidente encargado del país, Juan Guaidó.

El dirigente, que pasó los últimos cinco años en prisión o detención domiciliaria, agregó que espera que el cese de la “usurpación”, como denominan los opositores al régimen de Nicolás Maduro, se produzca en “unas semanas”.

Las reuniones con los oficiales se realizaron en la casa de López, quien abandonó su arresto domiciliario el 30 de abril para acompañar a Juan Guaidó en un llamado a los militares para que abandonen a Maduro.

López no dio los nombres de los uniformados con los que se reunió, pero dijo que habló con “muchos”. “Claro que va a venir más movimiento del sector militar”, señaló.

El opositor que lo ocurrido el martes es parte de un proceso para poner fin al régimen.

“Es parte de un proceso, es una grieta que se va a convertir en una grieta más grande (…) que va a terminar rompiendo el dique”, afirmó.

“El quiebre ha comenzado”, aseguró el dirigente, subrayando que lo que comenzó el martes “es un proceso irreversible”, pues los militares “se dieron cuenta que no están solos”.

– “No tengo miedo” –



Con todo, Leopoldo López dijo no tener miedo a la cárcel, si bien tampoco espera regresar a estar en confinamiento.

“Yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, pero también tengo muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición”, dijo.

López, que el martes burló la condena de casi 14 años de prisión que cumplía en su domicilio acusado de los hechos violentos durante las protestas antigubernamentales de 2014, acompañó el martes a Guaidó y a más de 20 militares que se pronunciaron en las cercanías de una base aérea contra Maduro.

Ese mismo día también participó de las manifestaciones en el bastión opositor caraqueño de Altamira, pero al caer la tarde se trasladó hasta la residencia del embajador de España, luego de ingresar y abandonar la de Chile.

Tras estos hechos, un tribunal caraqueño ordenó este jueves capturar a López “por violar flagrantemente” su detención domiciliaria que cumplía desde hace tres años.

López ha dicho que se mantiene en la residencia del embajador español porque de otra manera las autoridades volverán a ingresarlo a la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas y donde permaneció por dos años.

El opositor además apuntó que sus declaraciones no comprometen al Gobierno de España y remarcó que su estado en la residencia diplomática es de “huésped”.

Entretanto, el Gobierno español afirmó hoy jueves en un comunicado que no tiene intención de entregar a López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

