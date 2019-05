Zona Franca Todo el día

El candidato del PLRA a la Intendencia de Ciudad del Este, Teodoro Teddy Mercado refirió que ya están preparando la victoria para el domingo 5 de mayo, día en que se definirá el futuro de la Municipalidad de CDE. "La cuestión está muy ajustada, los votos están dispersos pero creo que ganamos por 37.000 votos, lo que serían unos 5 puntos arriba", dijo.

Sobre el fallido acuerdo con Miguel Prieto, sostuvo que hubo una disparidad de criterios en la forma de elección. “Nosotros no confiamos en las encuestas y entonces propusimos elecciones a padrón abierto. Dijeron que no tenían la estructura de enfrentar una elección y no sé como llegan ahora”, acotó.

Dijo que Cabañas está lejos de la victoria ya que representa “más de lo mismo” y genera un rechazo muy grande de la ciudadanía. Mercado, se enfrenta este domingo al colorado Wilberto Cabañas y al independiente Miguel Prieto, del movimiento Conciencia Democrática del Este por la intendencia de Ciudad del Este.