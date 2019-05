El exarquero de la Selección, José Luis Chilavert, fue consultado sobre la posibilidad de que ingrese a la arena política en las siguientes elecciones generales, si bien no afirmó ni descartó alguna candidatura, contestó: "Lo que manifiesto es que no tengo que recorrer para que la gente me conozca y la gente sabe como es mi pensamiento. Yo soy un luchador".