La intervención militar en Venezuela es una opción que sigue presente entre la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, porque es una alternativa legal que contempla la Constitución, explicó en una entrevista exclusiva con EFE el líder del partido Voluntad Popular Leopoldo López.

“Nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución y la Constitución prevé que esa es una posibilidad. Espero que no tengamos que llegar a ese punto, pero no lo descartamos, porque es constitucional, porque la libertad es la condición para todo lo demás”, señaló López.

Para el líder opositor, quien permaneció bajo arresto domiciliario hasta que un grupo de militares y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo liberó el pasado martes, en un éfimero levantamiento militar respaldado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, no se van a solucionar los problemas del país hasta que se “conquiste la libertad”.

En relación a su orden de captura, López ha reconocido que no quiere volver a la cárcel, que es “un infierno”, pero al mismo tiempo ha dicho que no le tiene “miedo” y que no teme a “ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición”.