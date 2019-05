La Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) presentó este lunes el equipo que conforma la Misión Técnica que apoyará al Paraguay para mejorar el control del tabaco en el país. La comitiva de técnicos estará por el lapso de una semana, sin embargo hoy en conferencia de prensa recomendaron incrementar el impuestos al tabaco para reducir el consumo del producto en el país.

El representante de la OPS/OMS en Paraguay, el Luis Roberto Escoto, manifestó que la Misión Técnica que se encuentra en el país para trabajar junto con el Gobierno Nacional, en la implementación del Convenio Marco para el control del tabaco, que ayudará a Paraguay a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

«Según el último informe de las OMS, Paraguay tiene el tabaco más barato del mundo, entonces hay un espacio bastante grande para incrementar el (precio del) producto, si es que el producto se encarece las personas van a dejar de consumir ese producto», sostuvo el técnico secretariado del Convenio Marco Control de Tabaco OMS, Rodrigo Santos Feijo.

En ese sentido afirmó Santos que se debe elevar el impuesto al tabaco y que la OMS está al tanto de que Paraguay quiere avanzar y por eso se trabajará de cerca con el Gobierno en este punto.

«El artículo 6 del convenio marco establece la necesidad de implementar una política de precios e impuestos al tabaco. La idea básica es que el precio del tabaco debe ser alto para que se reduzca la accesibilidad a ellos», reafirmó Santos y dijo que han desarrollado recomendaciones para elevar los precios del tabaco de acuerdo a la experiencia internacional.

A su turno el director General de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, dijo que nueve muertes al día son las relacionadas al tabaco en el país, esto corresponde al 12% de las muertes ocurridas en el Paraguay por este factor de riesgo.

«Para hacer una relación, las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito llevan 1.200 vidas aproximadamente al año y el tabaco lleva tres veces más, unas 3.300 personas al año. Hago la comparación con el fin de que se dimensione el problema», sostuvo.

Sequera acotó que la persona que padece de enfermedades relacionadas al tabaquismo, no fallece enseguida por lo que se estima que al año se realizan cerca de 10.000 consultas al año.

«El cáncer de pulmón se lleva cerca de 600 personas al año y hay otros canceres más relacionadas al tabaquismo», explicó y dijo que son aproximadamente 300 millones de dólares anuales en costos directos lo que genera la enfermedad al Estado paraguayo.

La misión está integrada por la consultora senior del Convenio Marco Control de Tabaco. OMS, María Carmen Audera-López, el oficial técnico Secretariado Convenio Marco Control de Tabaco OMS, Rodrigo Santos Feijo, el asesor en Control de tabaco OPS, Francisco Armada Perez, el consultor en Economía de las ENTs. OPS, Maxime Roche y el director de Control de Tabaco para América Latina. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), Gustavo Sóñora.

Fuente: Agencia IP