El ex diputado Luis Villamayor, denunció vía redes sociales que René Hostetter, condenado por el asesinato de su hijo Alex Villamayor, orquestó un atentado en su contra, con el objetivo de cumplir con un requisito para ingresar al Primer Comando Capital (PCC).

“Esto ya no es una amenaza. Es la ejecución de un plan de asesinato ya en curso que gracias al oportuno aviso de las autoridades no se llegó a consumar”, aseveró el ex legislador.

Explicó que Hostetter pretende ser miembro activo del mencionado grupo terrorista, quienes le exigen algún acto criminal para aceptarlo. “Este muchacho no tuvo mejor idea que asesinarme a mí y a fiscal Enrique Díaz”, señaló. Díaz fue quien llevó el caso del asesinato de Alex.

Villamayor acusó a Carlos Fretes, director de la cárcel de Encarnación, donde guarda reclusión Hostetter, de ser cómplice del criminal, por encubrir sus actividades ilícitas dentro del penal.