En un enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo a cuenta de la trama rusa, la Cámara de Representantes inicia el proceso para declarar en rebeldía al fiscal general del Estado

Estados Unidos va camino de un enfrentamiento institucional histórico por la ‘trama rusa’ y por las finanzas de Donald Trump. Un mes y medio después de que el fiscal especial Robert Mueller finalizara su informe sobre el caso con la conclusión de que ni Trump ni su equipo colaboraron con Moscú en las elecciones de 2016, el debate es ahora sobre si el presidente y su equipo cometieron obstrucción a la Justicia, y sobre si el Gobierno está manipulando las conclusiones de la investigación, que todavía permanece en buena medida secreta. A eso se suma la obstinación de la Casa Blanca en mantener secretas las Declaraciones de la Renta de Trump, algo que ningún presidente o candidato a la presidencia ha hecho desde 1976. Y a lo que puede ser obligada por una ley de 1924.

El resultado es una feroz guerra entre la Casa Blanca y el Congreso que posiblemente acabará en los tribunales y que no tiene precedentes. Por un lado, la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, ha iniciado el proceso para declarar en rebeldía al máximo responsable del Departamento de Justicia, William Barr, por negarse a testificar en relación al informe, el jueves de la semana pasada.

La renuncia de Barr a declarar supone un paso más en la tensión, y es claramente un desafío al Congreso, cuyos llamamientos a declarar tienen fuerza legal. En el caso de que la Cámara acabe decidiendo que Barr está en rebeldía, el caso pasará a los tribunales, que muy probablemente decidirán en contra del miembro del gabinete de Trump.

Pero ésa es solo una parte de la guerra. Otro frente es el relativo a Don McGahn, el jefe del equipo jurídico de la Casa Blanca en 2017 y 2018. McGahn es el testigo que es mencionado un mayor número de veces en el informe de Mueller, donde se sugiere que desobedeció las órdenes de Trump para cesar al fiscal de la ‘trama rusa’ y, también, para investigar a la candidata demócrata a la presidencia en 2016, Hillary Clinton.

Así que los demócratas quien que McGahn hable en el Congreso de esos episodios y aporte la documentación de la que habla Mueller. El abogado se ha opuesto, alegando que no va a hablar hasta que la Casa Blanca y el Legislativo alcancen un acuerdo. Pero ahora, Trump ha declarado que no quiere acuerdo, y ha decretado “privilegio ejecutivo” sobre los documentos de la investigación de Mueller. Eso significa que, al menos por el momento, la Casa Blanca no va a entregar ni un solo elemento que dé información al Congreso. Y, por tanto, que McGahn no va a testificar.

Eso acerca la posibilidad de un ‘juicio político’ o ‘impeachment’ de Trump, que, con toda probabilidad concluiría con un voto de reprobación sin consecuencias prácticas para el presidente. Eso es algo que los líderes demócratas quieren evitar a toda costa, ya que temen que el enfrentamiento favorezca al presidente. Sin embargo, el sector de izquierdas del partido quiere lanzar el impeachment ya.

Entretanto, la tensión sobre la Declaración de Hacienda de Trump sigue subiendo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se ha negado a entregar esos documentos al Congreso, lo que le sitúa técnicamente en rebeldía y, al menos con la ley en la mano, podría hacer que fuera a la cárcel.

Pero la guerra se extiende también a los estados. El Senado del estado de Nueva York ha aprobado hoy una ley en virtud de la cual la declaración de la renta de los residentes en ese territorio podrá ser hecha pública siempre que lo pida el Legislativo. La medida abre la puerta a la divulgación de los impuestos que el presidente y su familia haya pagado -o no haya pagado- a la Hacienda del estado. La medida no cubre los impuestos de Trump con el estado federal. Pero, dado que Nueva York es la sede de la mayor parte de las operaciones empresariales de Donald Trump, esa información puede ser muy relevante para conocer las finanzas del presidente.

El Congreso de California también ha aprobado una ley que obliga a los candidatos a la presidencia a hacer pública su declaración del IRPF para poder presentarse en ese estado. Si la norma es sancionada por el gobernador, Donald Trump no podrá estar en las papeletas en 2020. Es una medida simbólica, ya que el presidente tiene cero posibilidades de ganar en California. Pero hay otros 18 estados debatiendo esa misma medida, entre ellos algunos, como Kansas, en los que Trump tiene la victoria garantizada. En todo caso, es muy probable que la decisión sea tumbada por el Tribunal Supremo.

Fuente: El Mundo