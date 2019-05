La presidenta de Petropar, Patricia Samudio dijo que el aumento del costo del gasoil aún no tiene fecha confirmada pero el reajuste rondaría los 300 guaraníes por litro. Petropar aún no cerró el precio de compra por lo que aún no se dará la fecha y monto exacto del reajuste. Afirmó que además, se está evaluando un posible aumento de la nafta. El gas no sufrirá ningún incremento.