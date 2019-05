Richard Darío Enriquez Bernal quien apuñaló y mató a un supuesto asaltante que ingresó armado a su local gastronómico y este miércoles fue beneficiado con libertad ambulatoria, manifestó en contacto con Radio Ñanduti que el sueño de contar con un negocio propio ya no continuará y ahora busca empleo para pagar sus deudas. "El negocio ya no va a funcionar. Ya no nos sentimos seguros", aseveró