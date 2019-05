Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

El diputado Basilio Núñez anunció en la sesión de ayer que el movimiento Honor Colorado accionará judicial­mente contra el senador Rodolfo Friedmann, de Colorado Añetete por no respetar la decisión de la Comisión Bicameral de Investigación del caso Messer y remitir los antecedentes de Horacio Cartes a la Justicia.

Ante este hecho, Friedmann sostuvo que esta amenaza de acción judicial en su contra puede servir solamente de amedrentamiento y que no ha recibido ninguna notificación formal. “Creo que esas declaraciones pasan más por un tema de amedrentar que por otra cosa. No sé por qué me demandarían, no hice nada en contra de Honor Colorado”, refirió