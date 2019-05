El periodista de Radio Ñandutí, Rufo Diana, cuyo nombre aparece en una lista filtrada donde aparecen siete periodistas que supuestamente estarían involucrados en el esquema de corrupción dentro del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) contó como continúa la investigación del caso. Sostuvo que tiene fuentes que acusan directamente al ministro Arnaldo Guizzio de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de propagar información.

“El Fiscal dice que la lista nunca salió de la Fiscalía, él tira la pelota a Giuzzio. Mi fuente me dice que efectivamente Giuzzio hizo y se operó así para sacarle a Detave del medio para que Giuzzio y Fuster manejen todo lo que tiene que ver con la lucha contra el contrabando y la corrupción. Te digo, me dijeron ministro y viceministro. Hay empresarios muy poderosos en el medio que tiraron esa cortina de humo, nos pusieron a muchos al pedo y hay periodistas de mucho prestigio que estarían dentro del cuadernito pero no aparecen por algunas razones”, dijo.

“Ellos tiraron la información de forma irresponsable. El ministro Guizzio cobardemente nos manda al frente para intereses de ellos y después se hacen de los ñembotavy y esconden debajo de la sábana. Que nos muestre la lista y presente los audios y pruebas. Estoy diciendo lo que todo el mundo sabe” finalizó.