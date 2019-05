Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia Facebook

Facebook Twitter

Una alumna denunció en el 2018 por acoso al director del Colegio San Vicente de Colonia Independencia. "La nena tenía 16 años en su momento, se me acercó y me dijo que el director le ponía bien el corpiño, le tocaba el cabello y que no podía trabajar en la biblioteca porque le decía que era hermosa. Entonces yo denuncié con los supervisores y no pasó nada e inició una persecusión en mi contra", relató la licenciada Graciela Mora.

La licenciada contó que relató todo el caso a la coordinadora pedagógica Liliana Fonseca y le dijo que no sabía que hacer porque era grave la situación, entonces habló todo al supervisor de la ciudad de Villarrica, Higinio Elisaú, y respondió que no quería comprometerse porque es el caso es muy grave. “Es una red que se encubren todo”, sostuvo.

La adolescente terminó siendo trasladada de institución y junto a su madre presentó la denuncia formal. Por su parte, la docente Graciela Mora recibió la notificación de que será trasladada de institución. La docente anunció que ambas harán una huelga de hambre ante el hecho.

Momentáneamente, el director acusado fue apartado del cargo mientras dure la investigación.

Denuncia de otro caso

La docente Graciela fue denunciada por difamación por otro caso similar, donde la alumna afectada finalmente se retractó porque su familia es allegada al director acusado. “A mi me denunciaron por instigar a la otra niña pero no tienen pruebas en mi contra, la nena me lo había dicho delante de todos”, relató.