Interpretada por Carlos Benegas, esta obra unipersonal abarca en forma amena cómo funciona el cerebro del hombre con su característica de ser compartimentado, mientras que el de la mujer es un cerebro que se conoce como integral donde todo está conectado con todo y por esa razón necesita que su entorno esté bien para ella sentirse plena.

¿Qué es un pensamiento integral? Que la mujer puede pensar, hacer y ejecutar varias cosas a la vez mientras que el hombre compartimentado y en cajitas, enfoca solo una situación y no puede ocuparse de otra hasta no tener resuelto eso que le ocupa. Esto se nota hasta en la vestimenta de los varones y la vestimenta de las mujeres. Los varones tenemos bolsillos o compartimientos por todos lados donde guardamos nuestras cosas como la billetera, las llaves, las monedas, los anteojos, el bolígrafo, etc., la mujer tiene todo eso y mucho más en ese bolso que ni Indiana Jones podría sobrevivir si tuviera que emprender una aventura dentro de la cartera de una mujer.

El costo de las entradas es de 50.000 Gs y podrán abonarse al finalizar el espectáculo.

CARLOS BENEGAS

Actor, escenógrafo, profesor y director de teatro y televisión, comunicación y oratoria desde hace 28 años. Integrante del elenco de la serie nacional La Chuchi (emitida por canal 13) como Don Esteban Díaz Andino y la serie Animo Juan (emitida por Telefuturo) con el actor Arnaldo André.

Recibió el premio Arturo Alsina 2006 como Mejor Director Teatral y Mejor Puesta en escena con la obra La Chunga de Mario Vargas Llosa. Premio de la Agencia Española de Cooperación Internacional con el audiovisual De paso por la vida, sobre la vida del poeta Alejandro Guanes.

Director y productor de la serie Epopeyas (por canal 13), director de las obras La muerte de un viajante, La casa de Bernarda Alba, La Chunga, Cervantes x 3, Perdidos en yonkers y otras en Arlequín Teatro.

Becado a Francia en dos oportunidades, a la Escuela Nacional de Arte Dramático de Strasburgo, Conservatorio de Arte Dramático de París, Escuela Nacional de Artes de Circo de París, Compañía Philippe Genty (París) y Teatro Chaillot (París)