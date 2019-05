Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez Facebook

Facebook Twitter

Este lunes, el senador colorado Enrique Riera presentó un pedido de pérdida de investidura, en contra de su colega liberal Enrique Salyn Buzarquis. Al respecto, Buzarquis sostuvo que el hecho del que se lo acusa nunca existió. "Nunca acepté el delito, no tengo condena: tengo sobreseimiento. Lo único que estoy haciendo es defenderme", dijo.

“La primera diferencia es que Víctor Bogado tiene una condena, yo tengo una absolución total. Yo nunca fui investigado por tráfico de influencia, en cambio él sí. Yo jamás reconocí nada”.



Sobre Riera: “Yo no tengo las manos manchadas como las suyas con el caso Ykua Bolaños. En el caso Acepar tiene mucho que aclarar y también en el caso Messer. Él tiró la piedra y escondió la mano. Es empleado del grupo Cartes, claro que sí. Él no tiene valor moral para acusar a nadie. Él sabe que no tiene los votos, por eso corrió hoy. No corresponde, repito, tengo sobreseimiento. Estoy seguro que el jueves va a salir todo bien, esto es una venganza por haber votado por la pérdida de investidura en el caso Víctor Bogado”, afirmó.

Los senadores que acompañan el pedido de Riera son Lilian Samaniego, Fidel Zavala, Tony Apuril, Enrique Bacchetta, Georgia Arrúa, Patrick Kemper y Stephan Rasmussen.