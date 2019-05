Zona Franca Todo el día

Zona Franca Todo el día Palo Rubín, Juan Ángel Ovando & Diego Martinez

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis disparó contra su colega Enrique Riera quien este lunes presentó un pedido de pérdida de investidura en su contra. "Estoy seguro que el jueves va a salir todo bien, yo voy a seguir votando a favor de la ciudadanía quiero que miren como voto en cada sesión. Esto es una venganza por haber votado por la pérdida de investidura en el caso Víctor Bogado. Nos quisieron chantajear y yo no me voy a dejar chantajear por este grupo mafioso reconocido en el Paraguay", sostuvo.

“Él es empleado del grupo Cartes, sí, claro que sí. Uno de los que conforman el equipo de Messer va a cantar dentro de poco. Yo creo que él no tiene valor moral para acusar a nadie. Él sabe que no tiene los votos, por eso corrió hoy. No corresponde, repito, tengo sobreseimiento”.