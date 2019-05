Para el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (Fada/UNA), Ricardo Meyer, la solución a la estructura de las calles de Asunción es compleja, sin embargo, se puede tomar algunas medidas paliativas para evitar tragedias cuando las intensas lluvias acechan la capital. “Lo que Asunción necesita son más superficies absorbentes en algunos sectores de la ciudad, acompañadas de una intensa limpieza de los cauces hídricos para que el agua se escurra”, señaló.

Según Meyer, al haberse loteado los esteros, toda la superficie de absorción que tenía la capital se fue cubriendo con cemento y asfalto, condición que hace imposible que el agua se escurra, por esta razón es necesario contar con un sistema de desagüe pluvial. “Otro factor importante que se debe tener en cuenta es la educación, hay que encontrar métodos para que la gente sea consciente de que no se puede asfaltar todo, que no se puede tirar basura y que no se puede construir indiscriminadamente”, añadió.

Asimismo, aclaró que entre los gastos requeridos por las reformas estructurales de las calles de Asunción y la inversión en educación, lo primero es mucho más costoso, por lo que se debe apostar bastante a los cambios relacionados con la educación ciudadana. “Hay que ser certeros en esto, el daño que causa la persona que tira su basura al raudal es insignificante en comparación a todos los problemas estructurales, pero la educación también tiene que ver con cambiar la manera en la que construimos nuestra ciudad”, agregó.

En este caso, Meyer consideró un error impermeabilizar muchos metros cuadrados de hectáreas con calles y veredas porque no son absorbentes, sin embargo, el uso de terminaciones de empedrados o adoquinados podrían ayudar a que la absorción del agua sea mayor, ya que el asfalto no tiene esta característica.

Igualmente, sugirió que la expansión de Asunción debería darse en forma vertical y no horizontal, ya que de esa manera se podría liberar espacios que hoy no deberían estar ocupados. “El código edificatorio dice que hay que dejar 25% de área libre en las propiedades, pero comúnmente el espacio se usa como estacionamiento, esa parte del territorio bien podría servir para que el agua de las lluvias sea absorbida”, aseguró.

Por último, manifestó que no solo la Municipalidad de Asunción tiene responsabilidad por el estado de las calles, también la tienen otras instituciones como la ESSAP, las instituciones obligadas a realizar los controles y las que deben impartir educación ciudadana.