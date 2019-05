En la localidad de Puerto Murtinho, Brasil, el director general paraguayo de la Itaipu Binacional, José Alberto Alderete, mantuvo una reunión clave con autoridades brasileñas, donde acordaron buscar dar celeridad a los procesos para, en un plazo máximo de año y medio, dar inicio a las obras del puente que unirá Carmelo Peralta, Chaco paraguayo, con Murtinho.

En la ocasión, el director Alderete ratificó la voluntad política del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez de llevar adelante el proyecto, al tiempo de asegurar el financiamiento del mismo por parte de Itaipu, cuya inversión estimada ronda los USD 75 millones. El puente será construido exclusivamente por empresas paraguayas, con manos de obra y materiales nacionales.

Estuvieron presentes en la reunión, el gobernador del Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; el presidente del cuerpo legislativo del Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Correa; el consejero brasileño de Itaipu, Carlos Marun; Jaime Verruck, de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Producción y Agricultura Familiar (Semagro) del Brasil, y Nelson Cintra, ex intendente de Puerto Murtinho.

Previamente, las autoridades realizaron una visita técnica por la zona. Hicieron un recorrido por las aguas del río Paraguay, a fin de determinar el lugar exacto donde estarán colocadas ambas cabeceras del puente, tanto del lado paraguayo como del lado brasileño.

El director Alderete calificó de “histórico” el encuentro, ya que permitió avanzar hacia una integración sin precedentes a través del Departamento de Alto Paraguay y del Estado de Mato Grosso do Sul, con la concreción del primer paso internacional sobre el río Paraguay entre ambos países, y el segundo durante la actual administración.

“Hace unos días se colocó la piedra fundamental que marca el inicio de la construcción del segundo puente sobre el río Paraná, uniendo Foz de Yguazú – Puerto Meira, con Presidente Franco, y ahora hemos hablado de acelerar todo el proceso. Paraguay, a través de Itaipu, está en la elaboración del diseño del anteproyecto ejecutivo y también vamos a hacer un llamado dentro de poco para que empresas puedan concursar para la elaboración final ya del diseño del proyecto ejecutivo y la fiscalización del puente”, anunció. Indicó que la idea es comenzar el puente, como plazo tope, en un año y medio.

A su turno, el gobernador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, reconoció que es sueño antiguo de los brasileños la construcción de este puente, que traerá gran desarrollo a la zona y posibilitará una nueva ruta de exportación e importación, mediante la conexión terrestre bioceánica entre los puertos del Atlántico y del Pacífico.

“La integración cultural y de turismo también será de mucha importancia. Estamos muy felices por la responsabilidad que tiene Itaipu Paraguay en este proyecto, poniendo los recursos financieros necesarios”, señaló.

El gobernador brasileño comunicó que en breve visitará al presidente Mario Abdo Benítez, a fin de profundizar las relaciones de cara a esta nueva infraestructura vial.

Características del Puente Bioceánico

El futuro puente internacional sobre el río Paraguay sería uno de tipo atirantado, con una longitud mayor a 700 metros y su construcción está prevista que finalice en el 2023. Sus medidas y características serían similares al puente entre Presidente Franco y Foz de Yguazú, con capacidad para hacer frente a grandes volúmenes de cargas.

Itaipu prevé la contratación de empresas especializadas para realizar un completo estudio de factibilidad, estudio socio ambiental y el diseño final de ingeniería.

Estas y otras obras de gran envergadura que lleva adelante la Itaipu Binacional constituyen acciones que ayudarán a dinamizar la economía nacional, además de generar desarrollo y brindar empleo.

Fuente: Agencia IP