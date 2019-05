Zona Franca Todo el día

El capitán Rubén Valdéz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) habló el miércoles en Zona Franca y sostuvo que Mario Ferreiro no apoya a los Bomberos como intendente de Asunción a pesar de que lo considera una excelente persona, ya que ambos comparten "el gusto por el whisky por la vida divertida sana nocturna". Es públicamente conocido que Ferreiro lleva más de quince años de rehabilitación. Tras una intensa discusión, Valdéz se desdijo de sus declaraciones. Volvé a escuchar la nota.

“Lo encontré varias veces en Rockero, Kilkenny. Compartimos el gusto por el whisky por la vida divertida sana nocturna, lo creo una excelente persona pero cuando diferimos en algo práctico, vamos a poner los documentos sobre la mesa”, sostuvo.

Posteriormente, Valdez se rectificó: “Quiero aclarar que yo estuve tomando en Kilkenny cuando él estuvo de DJ en Rock In SanBer, una sana diversión por eso dije. Yo sí, yo tomo whisky, dije por mí, si se entendió mal, pido disculpas. En recepción hemos compartido y en el exterior. No voy a hablar jamás de la vida privada de la gente”.

“Nosotros vamos a continuar sirviendo, en este caso me equivoco, a lo mejor me expresé mal y si tengo que pedir disculpas cien veces, lo haré pero el hecho en sí es que no hay apoyo y esa es la realidad, independientemente a que me expresé mal”, puntualizó.

Ayuda municipal a los bomberos:

“No pedimos una cosa que esté fuera de la ley, es más, si la Municipalidad se quiere hacer cargo, nosotros le damos nuestra necesidad y ellos adquieren sin necesidad siquiera de que un guaraní pase por el cuerpo de bomberos, tampoco hay problemas. El tema es que se apoye a la institución”, refirió.

“Nuestra cisterna de 10.000 litros no pudo arrancar por problemas y un ciudadano nos tuvo que hacer el acople para poder ir al incendio de la carpintería, nosotros somos los que sentimos eso y damos lo mejor de nosotros pero sin equipamientos y apoyo. Es triste que nuestro intendente no ayude a los bomberos, podemos poner los pretextos que tengamos pero esa es la realidad al fin y al cabo”, afirmó.

Gestión de Ferreiro:

El capitán Valdéz cuestionó una faltante de aportes de la Intendencia de Asunción a la institución. Según el capitán, la comuna se comprometió a proveer los recursos, sin embargo nunca se concretaron. A su vez, considera que el pago de servicios se está en condiciones de brindar.

“En seguridad, para nosotros el señor Ferreiro es menos cero o menos diez. Se jactó de ayudar a los bomberos y es mentira. Lo único que puso es pretextos, nos da la sensación de que él no gobierna, está simplemente ahí. Algo está fallando, porque no puede ser que diga sí y después no haga nada”, criticó.

“Después del Ycua Bolaños hubo un cambio en la normativa anti-incendios y especialmente en el sector más afectado que es el de los supermercados, porque ahora son los propios empleados quienes sofoquen o hagan la evacuación, sí se mejoró. De hecho lo que puede pasar ahora es que se olviden y para eso necesitamos otra desgracia, que no quiero que ocurra. Pero si un edificio de altura tiene una emergencia, lo único que nos queda es pedirle a Dios que nos ayude porque incluso nuestros vehículos de altura están con problemas y no pueden ser repuesto porque no tenemos el apoyo de Mario Ferreiro”.