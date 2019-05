En Taiwán, por ejemplo, se aprovechó este 17 de mayo de 2019 para oficializar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El dato no es menor: es el primer país de Asia en aprobar una medida de este tipo. Sin embargo, la legalización del matrimonio homosexual en Taiwán no significa que la situación de la comunidad LGTB sea buena en Asia.

En China, aunque la homosexualidad no es ilegal, las personas LGTB no gozan de plenos derechos y libertades: desde 2001 no se considera una enfermedad mental, pero todavía hay médicos que dicen poder “tratar” a los gays para convertirlos en heterosexuales.

En Japón no existe ningún tipo reconocimiento legal, aunque autoridades de algunos distritos, como los tokiotas de Shibuya y Setagaya, permiten registrar las uniones de parejas del mismo sexo.