La fiscala Lorena Ledesma confirmó a Radio Ñanduti que los siete policías detenidos en el operativo antidroga de la Senad no contaban con ninguna autorización por parte del fiscal Jorge Encina para ingresar a la pista y realizar un procedimiento, como lo habían manifestado los agentes policiales. "No existe una autorización judicial, él no autorizó a ningún agente policial a ingresar al inmueble. Estas circunstancias deberán ser corroboradas", manifestó.