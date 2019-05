Zona Franca Todo el día

En la sesión de hoy, de la Cámara de Diputados, la legisladora Esmérita Sánchez contó que fue escrachada en Asunción por ciudadanos tras votar con su bancada por el ministro César Garay y acusó a la presidenta de la Comisión de Escrache, María Esther Roa, de haber sido prófuga de la justicia argentina por estafa. También despotricó contra su colega Kattya González nombrándola "madrina de los escraches".

Voto por el ministro Garay

“Yo no sé. Conmigo se equivocaron, decidimos en bancada, no hay ninguna sentencia de que es acosador de mujeres y que es corrupto, a mi no me consta. Yo estoy en contra de los acosadores pero en eso no me consta”, explicó.

Sobre Kattya:

“Le encaré hoy a ella, que es una mentirosa y una hipócrita, que es ella es la que le banca, la que le mantiene a esta señora. Felizmente después del escrache que me hicieron, me mandaron sus antecedentes por eso le reclamé y mostré en la Cámara de Diputados para que los colegas sepan del grupo de quién es la reina de la estafa”, dijo.

“Las personas tienen una cosa y su actúar de repente es de otra forma. Ella dice que no tiene nada que ver con la escrachadora, pero se reúnen todas las semanas acá en su oficina en la Cámara de Diputados. No me quiero guiar por lo que dicen, dicen que ella es la que le banca su vida, entonces yo digo que tenés que saber a quién escracharle. Dicen que mediante sus escraches se le echaron a los senadores y bueno”, agregó.

Sobre la acusación Maria Esther Roa

“Que me demuestre si no es cierto, tengo los documentos. Ella es la presidenta de los escrachadores, ella es la que estuvo prófuga. Tengo todos los documentos de que esta señora estuvo prófuga de la justicia argentina”, refirió.

“Considero que las mujeres tenemos que ser diferentes y respetarnos, no nos pueden poner en la misma bolsa, yo siempre he trabajado. Estoy dentro del PLRA sin lista sábana, estoy acá representando a mi departamento. Me da mucha lástima que pase esto, en vez de que en las mujeres estemos trabajando para beneficiarnos, estemos perdiendo el tiempo. Yo soy obstetra y enfermera puedo trabajar en mi profesión pero estoy en mi curul, los cupos que tengo gracias a los votos de la ciudadanía de mi departamento, porque me conocen”, puntualizó.

La diputada anticipo que enviará las pruebas que tiene contra María Esther Roa a la producción de Radio Ñanduti.