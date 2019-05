Oscar Stark, gerente de Reconversión Urbana y Metrobús del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, declaró que no es factible avanzar con la obra del metrobús. “Ya en octubre del año pasado se llegó a la conclusión de que no es factible continuar con ese metrobús”, expresó.

Comentó que se están llevando a cabo estudios de manera a lograr buses de transporte rápido que no afecten a las propiedades aledañas. Añadió que es posible que la construcción actual sea totalmente desechada o reformada. No obstante, aclaró que aún no se trata de una decisión tomada. “Ese metrobús que se pensó no se puede hacer en estas condiciones”, sentenció.