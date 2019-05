Zona Franca Todo el día

Este jueves, 'El Padrillo Republicano' Hirán Delgado Puentes fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a pagar cien millones de guaraníes por haber denigrado la memoria de Franklin 'Anki' Boccia, la causa fue impulsada por su viuda, la diputada Celeste Amarilla, quien lo encaró en Tribunales.

“Él dijo que no me conoce, dijo que capaz fue editado. Hoy empeoró, te juro que era un chiste, no tenían como defenderse era muy claro todo”, sostuvo Amarilla. La diputada se mostró muy conforme con la condena de Puentes, sostuvo que el abogado defensor Alfredo Delgado “metió la pata” al decir que cobraba por los audios.